الكشف عن تفاصيل "رالي داكار السعودية 2022" في مؤتمر صحفي افتراضي

بمشاركة وزير الرياضة ورئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية

يُعقد يوم غدٍ الأحد، مؤتمر صحفيّ "عن بعد"، لإعلان مسار وتفاصيل رالي داكار السعودية 2022، وذلك بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، ويان لو مونيير المدير التنفيذي لمنظمة A.S.O..

وسيكشف المؤتمر الصحفي عن مسار الرالي الذي سيقام في المملكة للسنة الثالثة على التوالي، خلال الفترة من 1 إلى 14 يناير 2022م، ومراحل السباق الـ 14 ومسافة كل مرحلة إلى جانب العديد من التفاصيل الأخرى المهمة المتعلقة بالسباق.

يذكر أن الفرنسي بيتر هانسيل قد فاز بنسخة العام الماضي 2021م، بعد منافسة قوية مع القطري "ناصر العطية" الذي حلّ في المرتبة الثانية، فيما جاء الإسباني "كارلوس ساينز" في المرتبة الثالثة.