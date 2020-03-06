بريطانيا.. ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" إلى 163 حالة

أكثر من عشرين ألف فحص أجري على مَن يحملون أعراض المرض

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 163 حالة، مقارنة مع 116 حالة يوم أمس.

وأوضحت السلطات في بيان، أن الإصابات شملت، أكثر من عشرين ألف فحص أجري على مَن يحملون أعراض المرض؛ مبينة أن 147 حالة مؤكدة في إنجلترا، و11 في إسكتلندا، وثلاثة في أيرلندا الشمالية، وإصابتان في ويلز.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 07:58 PM

أكثر من عشرين ألف فحص أجري على مَن يحملون أعراض المرض

بريطانيا.. ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" إلى 163 حالة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 163 حالة، مقارنة مع 116 حالة يوم أمس.

وأوضحت السلطات في بيان، أن الإصابات شملت، أكثر من عشرين ألف فحص أجري على مَن يحملون أعراض المرض؛ مبينة أن 147 حالة مؤكدة في إنجلترا، و11 في إسكتلندا، وثلاثة في أيرلندا الشمالية، وإصابتان في ويلز.

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