رئيس وزراء باكستان يؤدي مناسك العمرة

كان في استقباله لدى وصوله الحرم عدد من المسؤولين

أدى دولة السيد عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية، اليوم، مناسك العمرة.
وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد الحرام، عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

رئيس الوزراء بجمهورية باكستان السيد عمران خان

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09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 06:27 PM

كان في استقباله لدى وصوله الحرم عدد من المسؤولين

رئيس وزراء باكستان يؤدي مناسك العمرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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أدى دولة السيد عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية، اليوم، مناسك العمرة.
وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد الحرام، عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

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رئيس الوزراء بجمهورية باكستان السيد عمران خان

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