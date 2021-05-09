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كان في استقباله لدى وصوله الحرم عدد من المسؤولين

رئيس وزراء باكستان يؤدي مناسك العمرة

أدى دولة السيد عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية، اليوم، مناسك العمرة.

وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد الحرام، عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.