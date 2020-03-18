الكويت تعلن شفاء 3 حالات جديدة من "كورونا"

البيانات الرسمية: إجمالي عدد المتعافين 15 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ أنه "بحمد الله، تم اليوم شفاء ثلاثة كويتيين من المصابين بفيروس كورونا؛ امرأتين ورجل؛ ليصل بذلك عدد الذين تم شفاؤهم إلى 15 حالة".

وبحسب البيانات الرسمية الكويتية أصبح عدد المتعافين 15 حالة.

وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح فيروس كورونا الجديد

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18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 09:44 AM

البيانات الرسمية: إجمالي عدد المتعافين 15 حالة

الكويت تعلن شفاء 3 حالات جديدة من "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ أنه "بحمد الله، تم اليوم شفاء ثلاثة كويتيين من المصابين بفيروس كورونا؛ امرأتين ورجل؛ ليصل بذلك عدد الذين تم شفاؤهم إلى 15 حالة".

وبحسب البيانات الرسمية الكويتية أصبح عدد المتعافين 15 حالة.

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وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح فيروس كورونا الجديد

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