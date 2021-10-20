"الصحة": تسجيل 47 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 58 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021، تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي (548065 ) حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 58 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي (537095) حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي (8770) إلى حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 84 حالة