لبنان: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا".. ولا وفيات

سجلت لبنان 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت وزارة الصحة اللبنانية -في تقريرها اليومي- إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابة بالفيروس إلى 961 إصابة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة.لبنان فيروس كورونا الجديد
ارتفاع العدد التراكمي للإصابات بالفيروس إلى 961
سجلت لبنان 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت وزارة الصحة اللبنانية -في تقريرها اليومي- إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابة بالفيروس إلى 961 إصابة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة.