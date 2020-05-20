لبنان: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا".. ولا وفيات

ارتفاع العدد التراكمي للإصابات بالفيروس إلى 961

سجلت لبنان 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية -في تقريرها اليومي- إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابة بالفيروس إلى 961 إصابة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 02:34 PM

ارتفاع العدد التراكمي للإصابات بالفيروس إلى 961

لبنان: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا".. ولا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت لبنان 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية -في تقريرها اليومي- إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابة بالفيروس إلى 961 إصابة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة.

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لبنان فيروس كورونا الجديد

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