لليوم الثاني.. "الصحة" تعلن أكبر عدد متعافين من "كورونا".. 1352 شخصاً

الإعلان يرفع الإجمالي لـ6783 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن أكبر عدد حالات تعافٍ من فيروس كورونا في يوم واحد منذ تسجيل أول حالة إصابة في المملكة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

‏وكشف المتحدث باسم الوزارة عن تعافي 1352 حالة جديدة من ‫فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، حيث بلغ العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس 6783 حالة.