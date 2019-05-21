"هدف": 8 آلاف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات عبر "صيفي"

دليل إرشادي للمنشآت على الموقع الإلكتروني لشرح كيفية المشاركة

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن تسجيل 8000 فرصة تدريبية للطلاب والطالبات، من قِبَل 500 منشأة، في برنامج التدريب الصيفي "صيفي".

كما جدد الصندوق دعوته لمنشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، لعرض الفرص التدريبية أمام الطلاب والطالبات، وتسجيلها في الموقع الإلكتروني للبرنامج http://saifi.hrdf.org.sa؛ على أن يبدأ تنفيذ البرنامج في 4 ذو القعدة 1440هـ الموافق 7 يوليو 2019م، وينتهي في 29 ذو القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس 2019.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على القرار الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر، بقبول نسبة من الطلبة والطالبات؛ بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي؛ من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

وأعد "هدف" دليلًا إرشاديًّا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ"صيفي"؛ لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية؛ على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة؛ بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم على تلبية احتياجات سوق العمل.