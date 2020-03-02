بعد إعلان وصول "كورونا" إليها.. سفارة المملكة: لا تسافروا لإندونيسيا

دعت للابتعاد عن أماكن الازدحام والتجمعات والتواصل في حال الطوارئ

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا أنها وحرصًا على سلامة المواطنين السعوديين الموجودين في إندونيسيا من انتقال عدوى فيروس "كورونا" الجديد، فإنها تأمل منهم الابتعاد عن أماكن الازدحام والتجمعات البشرية.

وقالت السفارة في تنويه صادر عنها: ندعو السعوديين الراغبين في السفر إلى إندونيسيا إلى تأجيل خطط السفر غير الضرورية.

وأضافت: تأمل السفارة في التواصل معها عبر الأرقام المخصصة للطوارى، ومتابعة حساباتها عبر مواقع التواصل لمتابعة أي تحديثات.

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، قد قال الاثنين: إن الفحوص أثبتت إصابة إندونيسيتين بفيروس "كورونا" بعد أن خالطتا امرأة يابانية مصابة، لتُسجل بذلك أول حالات إصابة مؤكدة في إندونيسيا رابع أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.

وجاء اكتشاف الحالتين بعد أن أثار خبراء طبيون مخاوف من غياب الحيطة ووجود حالات غير مكتشفة في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 260 مليون نسمة في حين دافعت السلطات عن عمليات الفحص.

وأفاد "ويدودو" للصحفيين في القصر الرئاسي بأن امرأة تبلغ من العمر 64 عاماً وابنتها (31 عاماً) أصيبتا بالفيروس بعد اتصالهما بزائرة يابانية تقيم في ماليزيا وتأكدت إصابتها بعد رحلة لإندونيسيا.

وأضاف الرئيس الإندونيسي: "تلقيت صباح اليوم تقريراً بأن التحاليل أثبتت إصابة المرأة وابنتها بفيروس كورونا"، وبيّن أن المرأتين تتلقيان العلاج الآن في مستشفى سوليانتي ساروسو للأمراض المعدية في جاكرتا، حسب ما ذكرت "رويترز".

من جانبه، أوضح وزير الصحة تيراوان أجوس بوترانتو للصحفيين أن الزائرة اليابانية كانت صديقة لأسرة المرأتين وزارتهما في منزلهما في ديبوك على مشارف جاكرتا، وبأن السلطات تبحث عن كل الأشخاص الذين كانت الزائرة اليابانية على اتصال بهم.