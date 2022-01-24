الرياض.. القبض على "سوري" لانتحاله صفة رجل أمن وسلب تحت تهديد السلاح

ضبط المركبة المستخدمة والأسلحة النارية وذخيرتها

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن فرق ادارة دوريات الأمن بمدينة الرياض، تمكّنت من القبض على مقيمٍ من الجنسية السورية؛ لانتحاله صفة رجل أمن وتركيب معدات بمركبته شبيهة بالتجهيزات الأمنية، وسلب الأموال تحت تهديد السلاح.

وتمّ ضبط المركبة المستخدمة والأسلحة النارية وذخيرتها، وجرى توقيفه واتُخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.