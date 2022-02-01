وزير الخارجية يناقش سبل تعزيز التنسيق الثنائي مع نظيره الياباني

استعراض أوجه العلاقات بين المملكة واليابان وسبل دعمها وتعزيزها

‬تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة واليابان، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك في العديد من القضايا والمجالات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

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01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443 07:12 PM

استعراض أوجه العلاقات بين المملكة واليابان وسبل دعمها وتعزيزها

وزير الخارجية يناقش سبل تعزيز التنسيق الثنائي مع نظيره الياباني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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‬تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة واليابان، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك في العديد من القضايا والمجالات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

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