وزير الخارجية يناقش سبل تعزيز التنسيق الثنائي مع نظيره الياباني

استعراض أوجه العلاقات بين المملكة واليابان وسبل دعمها وتعزيزها

‬تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى.



وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة واليابان، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.



كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك في العديد من القضايا والمجالات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.