المدينة المنورة.. خدمات متنوعة بجودة عالية تقدمها القيادة لحجاج بيت الله

مسؤول يستقبل وأمير يتفقد ولجان تجتمع وتسهيل كافة الإجراءات بكل المواقع

بدأت الجهات المعنية في خدمة الحجاج منذ الأسبوعين الماضيين في استقبال حجاج بيت الله الحرام عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية، وسط استنفار الجهات ذات الاختصاص لتقديم خدمات متنوعة بجودة عالية لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل لهم كافة الإجراءات والتنقلات ومتابعتهم الميدانية في المساجد والمواقع التاريخية والإسلامية.

طريق مكة

تعد مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" الذي أطلقته المملكة العربية السعودية كأحد برامج رؤية 2030؛ للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، حيث أطلقت وزارة الداخلية المبادرة بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذها لتيسير رحلة الحجاج إلى السعودية من خلال إنهاء إجراءات دخولهم عبر منافذ المغادرة في بلدانهم ، حيث استقبلت المدينة المنورة العديد من رحلات طريق مكة التي وصلت من دول مختلفة.

وتستعد تونس لإطلاق مبادرة طريق مكة الأسبوع المقبل بوصفها أول دولة عربية تستضيف المبادرة منذ انطلاقها قبل عامين بعد أن أُطلقت خلال حج هذا العام في: باكستان، وبنجلاديش، وماليزيا، وإندونيسيا، وسط تعاون مميز بين فريق المبادرة وأجهزة حكومات هذه الدول لتحقيق أهدافها التي نشأت من أجلها، وهي تيسير رحلة الحجاج من خلال اختصار الوقت والجهد المبذول في إجراءات السفر ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

أمير يتفقد

تفقد أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، مجمع صالات الحج وصالة طريق مكة، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بحضور وزير الحج الدكتور محمد بن صالح بنتن، حيث شملت مواقع الجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة التي تعمل على إنهاء إجراءات استقبال الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم، إلى أن كافة الإمكانات البشرية والمادية، التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لخدمة ضيوف الرحمن تأتي من منطلق واجبها ومكانتها الدينية وشرف خدمة قاصديها.

وحث الأمير الجهات ذات العلاقة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، بما يكفل أداء عباداتهم ونسكهم بكل يسر وسهولة.

اجتماعات ومتابعات

إلى هذا ترأس أمير منطقة المدينة, بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، اجتماع لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة وذلك لمتابعة سير أعمال القطاعات المشاركة في موسم الحج هذا العام.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان خلال الاجتماع، أن الاستعدادات المبكرة ساهمت في جاهزية كافة القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، منوهاً سموه بمبادرات وجهود جميع القطاعات ذات العلاقة بأعمال الحج لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن.

وأكد الأمير فيصل على جاهزية كافة القطاعات بالمنطقة لاستيعاب المزيد من الحجاج والزوار وتقديم كافة الخدمات لهم وتهيئة سبل راحتهم في رحاب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتم خلال الاجتماع استعراض التقارير المقدمة من القطاعات ذات الصلة بأعمال موسم الحج هذا العام، لجنة الحج والزيارة بالمنطقة وجاهزية وكالة وزارة الحج لشؤون الزيارة، وكذلك استعدادات الشؤون الصحية.

مؤشرات وإحصائيات

من جهته قال مدير عام شؤون الحج والزيارة بإمارة منطقة المدينة المنورة سامي بن أحمد عيساوي أن مؤشرات وإحصاءات عدد الحجاج القادمين والمغادرين، بلغ إجمالي القادمين إلى المدينة المنورة حتى نهاية يوم الأحد207,738 حاجًا، منهم193,237 حاجاً وصلوا عن طريق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، لازال عدد 160,515 حاجاً منهم متبقياً في المدينة المنورة، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية 14,674 حاجاً و154 حالة تنويم في المستشفيات وقدمت الخدمات الاسعافية لـ 1121 حاجاً.



وبين عيساوي أن إسكان الحجاج تم تحقيق الطاقة الاستيعابية للمساكن حيث وصلت إلى 347,545 سريراً، وتم تطبيق معايير الجودة على الاشتراطات الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج والتي تضمن مطابقة الأصول الفنية والمواصفات العامة ومتطلبات الأمن والسلامة والقواعد الصحية بما يحقق الارتقاء بجودة المساكن لراحة ضيوف الرحمن، حيث توجد 26 فرقة ميدانية تقوم بالتحقق من استدامة الاشتراطات في المساكن المرخصة لإسكان الحجاج بمعدل 200 زيارة في اليوم.

مستجدات

تضمنت أبرز المستجدات في مجال الخدمات والتحول الإلكتروني التي قدمتها وزارة الحج والعمرة ممثلة في وكالة وزارة الحج لشؤون الزيارة، تطوير نظام منح تأشيرات الحج إلكترونياً والنظام الآلي لاستقبال الحجاج في المنافذ وإصدار تصاريح خدمات تنقل الحجاج آلياً وتنظيم المسار الإلكتروني لتنظيم قدوم الحجاج ليشمل خيارات متعددة، وتطوير تطبيق آلي لاستقبال شكاوى وملاحظات منظمي قدوم الحجاج والتعامل الفوري معها، وتطوير تطبيق آلي للتعامل مع مفقودات الحجاج وسهولة التعرف عليها وإيصالها لهم، وتطوير النظام الآلي لتفويج الحجاج إلى منافذ المغادرة لبلادهم.

وعلى صعيد الخدمات ومراقبة الجودة، فقد تم تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تشغيل عمليات الرقابة الميدانية على الخدمات، واستحداث لجنة لمراقبة جاهزية مساكن الحجاج قبل تفعيلها للتعاقد في المسار الإلكتروني، واستحداث وحدة للمسؤولية المجتمعية.

خدمات صحية

وفي مجال الخدمات الصحية، جهزت الشؤون الصحية بالمنطقة 10 مستشفيات و9 مراكز صحية و5 مراكز مساندة و6 عيادات متنقلة و57 سيارة إسعاف و3 فرق صحية في المنافذ، بالإضافة إلى عيادات خادم الحرمين الشريفين، ومركزين متخصصين للإرهاق الحراري، و4 عربات قولف وتم تكليف 9 آلاف موظف وموظفة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج زوار المسجد النبوي.