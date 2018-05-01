أخصائي علاج الإدمان: السجائر الإلكترونية تضاعف من إدمان التدخين

تزيد من احتمال أمراض القلب بنسبة 79%

حذر المشرف على العيادات الثابتة أخصائي علاج الإدمان بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة الدكتور نايف بن حسين، من أن شركات التبغ تسوق السجائر الإلكترونية بزعم أنها وسيلة آمنة وفعالة للإقلاع عن التدخين.

وبيّن بن حسين أن الباحثين وجدوا أن السجائر الإلكترونية تزيد احتمال أمراض القلب بنسبة 79% ، وتؤدي إلى إدمان التبغ وتزيد احتمال وقوع غير المدخنين في التدخين 4 مرات.

وذكر بن حسين أنه من أراد الإقلاع نهائياً عن السموم فعليه أن يتبع عدة خطوات وهي وجود نية صادقة وزيارة عيادات علاج التدخين وهجر البيئة القديمة المحفزة للانتكاسة ورفقاء السوء، مشيراً أن عدد زوار عيادات جمعية كفى الثابتة بجدة ما بين 5 إلى 10 أشخاص يوميًا، راغبين في تلقي العلاج وهجر الإدمان لأسباب مختلفة ومن أهمها الرغبة من النجاة من أمراض التبغ والتي تفتك بحياة الآلاف سنويا في المملكة.

وكشف مؤخراً علماء بمختبر لورانس بيركلي بالولايات المتحدة أن استنشاق أبخرة السجائر الإلكترونية يُقلل من متوسط عمر الإنسان.