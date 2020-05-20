"إغاثي" الملك يواصل توزيع السلال الرمضانية للأسر الأكثر احتياجاً بالأردن واليمن

وزّع 3.125 كرتون تمور للنازحين بمأرب.. ودشن مشروعاً لمرضى الثلاسيميا وخلايا الدم بالمكلا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية المتعففة والأكثر احتياجاً في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى توزيع 3.524 سلة غذائية رمضانية، استفاد منها 17.620 فرداً في محافظات: عمّان، جرش، البلقاء، عجلون، مادبا، منها 90 سلة في عمّان، و1.606 سلال في جرش و205 سلال في البلقاء، و216 سلة في عجلون، و1.407 سلال في مأدبا، استفاد من إجمالي السلال 17.620 فرداً.

وتلبي السلال الغذائية الرمضانية المتطلبات الحياتية والضرورية للأسر الأردنية والسورية والفلسطينية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن كواهلهم، وهو ما يعكس ويترجم الرؤى الخيِّرة للمملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.

على جانب اخر دشن المركز أمس، مشروع توزيع 300 سلة غذائية تزن 22 طناً و200 كيلوجرام، لمرضى الثلاسيميا وأمراض خلايا الدم وأسرهم في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 1.800 فرد، وذلك بالتعاون مع مؤسسة سدن للثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية، وائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

من جانبه، أوضح مدير البرامج والمشاريع في منظمة ائتلاف الخير للإغاثة صالح بامخشب، أنه سيتم تخصيص 250 سلة غذائية إضافية لأسر المرضى.

حضر التدشين مدير عام مديرية المكلا، وممثل قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، وفريق من المركز.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.

في سياق متصل قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 3.125 كرتون تمور للأسر الأشد فقراً والنازحين من الجوف في محافظة مأرب، استفاد منها 2.125 أسرة وذلك في إطار مشروع توزيع 3.000 طن من التمور في اليمن.