بالصور.. ملتقى "زوايا سكون" يحتضن "وقار" بجامعة الملك سعود

المشاركة استمرت ٥ أيام لإبراز الجانب النفسي والاجتماعي لكبار السن

شاركت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، في ملتقى الخدمات النفسية والاجتماعية "زوايا سكون"، والذي نظمه مركز التوجيه والإرشاد بوكالة عمادة شؤون الطلاب والطالبات بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود، والذي استمر لمدة خمسة أيام في البهو الرئيس بالمدينة الجامعية للطالبات.

ويستهدف الملتقى منسوبات الجامعة من موظفات وطالبات، بالإضافة إلى المختصات والمهتمات بالجانبين النفسي والاجتماعي داخل وخارج الجامعة.

وتتضمن المشاركة ركنًا للتعريف بالجمعية ودورها الريادي في مساندة كبار السن، بالإضافة إلى توعية المجتمع بحقوق كبار السن والتعريف بالخدمات المقدمة لهم، كما وزعت الهدايا وكتيبات للتعريف بخدمات الجمعية وأهدافها، بالإضافة إلى ركن وحدة وقار للاستشارات الهاتفية لكبار السن الذي يقدم الاستشارات النفسية والاجتماعية لمساندة كبار السن وأسرهم في مواجهة وتخطي أي مشكلات وعقبات تخص كبار السن، ومعرفة احتياجات كبار السن النفسية والاجتماعية وأبرز القضايا والمشاكل التي يعيشها.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية "عبدالعزيز الهدلق" أن أهمية مشاركة الجمعية ووجودها في تلك الفعاليات والملتقيات يعود إلى نشر الوعي بالجانبين النفسي والاجتماعي لكبار السن، واستحداث طرق حديثة للعلاج النفسي والخدمة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تلك المشاركة جاءت لتعزيز الشراكات المجتمعية مع القطاع التعليمي والجهات المعنية بالنشاط الاجتماعي والعمل الخيري.