جديد كورونا.. ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في ألمانيا إلى 639

وفق معهد روبرت كوخ الألماني بالعاصمة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني بالعاصمة برلين مساء اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 639 شخصًا.

وكان المعهد تحدث ظهر اليوم عن أكثر من 500 مصاب، وقال " إن الفيروس ثبت وجود الإصابة به في جميع الولايات الألمانية ما عدا ولاية سكسونيا أنهالت.