"الصحة": الوضع الصحي للحجاج مطمئن ولم يتم تسجيل حالات إصابة بكورونا بينهم

تسجيل 2945 حالة تعافٍ جديدة في المملكة ليصل الاجمالي إلى 228569

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء يوم التروية، أنه لم يتم ولله الحمد حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين حجاج بيت الله الحرام وأن الحالة الصحية لهم مطمئنة.

وفي سياق متصل، أعلنت "الصحة" عن تسجيل 1759 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 272590 حالة، من بينها 41205 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2063 حالة حرجة، كما تم تسجيل 2945 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 228569 حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها 1759 حالات منها 39% إناث، و61% ذكور.

فيما بلغ عدد الوفيات 2816 حالة، بإضافة 27 حالة وفاة جديدة.

لافتةً أنه تم إجراء 62845 فحصاً مخبرياً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوص 3237731 فحصاً، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة عيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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