خلل قد ينتهي بحريق.. "التجارة" تستدعي 110 سيارات "مرسيدس"

العطل في أنبوب تزويد الزيت للشاحن التوربيني قد يؤدي للتسرب

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 110 مركبات مرسيدس من أنواع "G63 AMG" و"GT 63 S AMG" و"AMG S 63" سنة الصنع 2019 .

وقالت الوزارة: ذلك لوجود خلل في أنبوب تزويد الزيت للشاحن التوربيني (التوربو) قد يؤدي إلى تسرب الزيت حول المحرك أو العادم مما قد يتسبب في خطر نشوب حريق.

وطالبت الوزارة التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

وزارة التجارة استدعاء

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12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 12:20 PM

العطل في أنبوب تزويد الزيت للشاحن التوربيني قد يؤدي للتسرب

خلل قد ينتهي بحريق.. "التجارة" تستدعي 110 سيارات "مرسيدس"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 110 مركبات مرسيدس من أنواع "G63 AMG" و"GT 63 S AMG" و"AMG S 63" سنة الصنع 2019 .

وقالت الوزارة: ذلك لوجود خلل في أنبوب تزويد الزيت للشاحن التوربيني (التوربو) قد يؤدي إلى تسرب الزيت حول المحرك أو العادم مما قد يتسبب في خطر نشوب حريق.

وطالبت الوزارة التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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