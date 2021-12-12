هاتفيًّا.. ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء العراقي مجالات التعاون القائمة حاليًا وسبل دعمها

هنّأه بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، بدولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق.

وعبّر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن التهنئة لدولة رئيس الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.

كما جرى استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون القائمة حاليًا وسبل دعمها.

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12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443 08:18 AM

هنّأه بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية

هاتفيًّا.. ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء العراقي مجالات التعاون القائمة حاليًا وسبل دعمها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، بدولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق.

وعبّر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن التهنئة لدولة رئيس الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.

كما جرى استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون القائمة حاليًا وسبل دعمها.

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