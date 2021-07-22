إقالة مُخرج حفل افتتاح أولمبياد طوكيو قبل انطلاقها.. فتش عن إسرائيل

قبل ساعات من حفل الافتتاح للبطولة المؤجلة من العام الماضي بسبب كورونا

أعلن منظمو أولمبياد طوكيو، اليوم الخميس، أنه تمت إقالة مُخرج حفل افتتاح الألعاب، بعد تقارير إعلامية بشأن تصريحاته السابقة حول "المحرقة النازية" (الهولوكوست).

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية المنظمة، سيكو هاشيموتو، في تصريحات صحفية: إن كنتارو كوباياشي، مخرج حفل الافتتاح، تمت إقالته بسبب سخريته السابقة من مأساة الهولوكوست.

وجاءت إقالة كوباياشي قبل 24 ساعة من حفل افتتاح أولمبياد طوكيو المقرر غدًا الجمعة.

وبحسب "روسيا اليوم" كان من المفترض أن تقام فعاليات أولمبياد طوكيو في الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس 2020، ولكن بسبب الوباء، تم تأجيل المسابقات لمدة عام، وستقام الآن من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.. وقرر المنظمون إقامة الألعاب بدون مشجعين أجانب، كما لن يُسمح للمواطنين اليابانيين بحضور الأحداث في ست محافظات يابانية، بما في ذلك طوكيو.