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عدد الوفيات استقر عند 217 حالة

المغرب: 127 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 11465

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سجلت المغرب 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 11465 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 217 حالة وفاة؛ فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8560 بعد تعافي 60 شخصًا آخرين.