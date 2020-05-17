بريطانيا.. 93 مليون إسترليني لإنشاء مركز لقاحات لعلاج كورونا

متوقع افتتاحه صيف العام المقبل ضمن برامج الحكومة لمواجهة التفشي

خصصت الحكومة البريطانية ما يصل إلى 93 مليون جنيه إسترليني (نحو 112 مليون دولار)؛ لتسريع إنشاء مركز لقاحات جديد لعلاج كورونا.

وقالت وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية في بريطانيا، اليوم الأحد، إن من شأن التمويل ضمان افتتاح المركز الجديد في صيف 2021، قبل عام من الموعد المقرر.

وأضافت الوزارة، بحسب "سبوتنيك عربي"، أن مركز ابتكار وتصنيع اللقاحات، وهو قيد الإنشاء حالياً، يعد أحد المكونات الرئيسة في برنامج الحكومة لضمان توفير لقاح لفيروس كورونا بكميات ضخمة سريعاً بمجرد توافره.