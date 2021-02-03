"الاتحاد العربي" لكرة القدم يقيم دورة لـ"مقيمي الحكام" في جيبوتي

تستمر حتى الثامن من فبراير الجاري

بدأت اليوم في العاصمة الجيبوتية جيبوتي، أعمال دورة مقيمي الحكام التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الجيبوتي، بمشاركة 21 مشاركاً، وتستمر أعمالها حتى الثامن من فبراير الحالي.

ويحاضر في الدورة عضو لجنة الحكام بالاتحاد العربي محمد كزاز، بمتابعة من رئيس لجنة الحكام غانم أحمد، وتهدف الدورة إلى تأهيل مقيمي الحكام في دولة جيبوتي وإعدادهم علميّاً وعمليّاً، وذلك ضمن برامج وأنشطة الاتحاد العربي لكرة القدم المتعددة للعام الحالي 2021.