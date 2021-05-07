شاهد .. معاناة أهالي وادي جبحة وجبل مصيدة ببلغازي مع طرقهم الوعرة

ناشدوا أمير المنطقة ونائبه بتوجيه عاجل بصيانة الطرق بشكل دوري

شكا أهالي وادي جبحة وجبل مصيدة ببلغازي التابعة لمحافظة العيدابي؛ من تعطل مصالحهم، بسبب سوء طرقهم، وعدم صيانتها بشكل دوري، رغم الشكاوى والمطالبات.



وتفصيلاً، على الرغم من تقديم الأهالي البلاغات للجهة المعنية، وتقديم عدة شكاوى من المواطنين، كان آخرها شكوى مقدمة من عدد من مشايخ قبائل بلغازي لمحافظ العيدابي، تحتفظ "سبق" بنسخة منها، إلا أن الجهة المسؤولة عن طرقهم لم تتجاوب حتى في أوقات الطوارئ، وسالكو تلك القرى متضررون من جراء الحوادث المأساوية بسبب سوء الطرق، وعدم صيانتها بالشكل المطلوب.



وبحسب الأهالي فإن المشكلة تفاقمت مع إعاقة وصول فرق طوارئ الكهرباء التي لم تستطع إصلاح الأعطال الكهربائية، فيما امتنعت وايتات السقيا من الوصول للأهالي لصعوبة الطرق.



وناشد الأهالي أمير المنطقة نائبه بتوجيه عاجل، لإنهاء معاناتهم وفك طرقهم الترابية الوعرة، وصيانتها بشكل مستمر، والتي تأثرت بشكل بالغ، لطول فترة عدم صيانتها، وزاد الأمر سوءاً مع هطول الأمطار والسيول التي تعرضت لها تلك القرى.