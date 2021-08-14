مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تُحذّر من أجواء حادة لتهديدٍ إرهابي

رصدت تلقينًا عقائديًّا لمتشددين مقيمين على أراضيها

حذّرت الحكومة الأمريكية مجددًا، أمس، من أجواء حادة لتهديدٍ إرهابي؛ لا سيما مع اقتراب موعد الذكرى العشرين لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24" اليوم (السبت).

وبيّنت وزارة الأمن الداخلي، أنه قبيل ذكرى اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر، نشر تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية مؤخرًا، أول نسخة باللغة الإنجليزية منذ أربع سنوات من مجلته الدعائية "إنسباير".

وأضافت أن ذلك يدل على أن المنظمات الإرهابية الأجنبية تُواصل جهودها لتلقينٍ عقائديّ لأفراد متمركزين في الولايات المتحدة، وقد يكونون عُرضة لتأثيرات متطرفة عنيفة.

وعدّلت وزارة الأمن الداخلي مذكرةً صدرت في إطار مكافحة الإرهاب في يناير، بعد هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونجرس (الكابيتول)، وركّزت فيها للمرة الأولى على التهديدات الداخلية.

كما عدّلت هذه المذكرة في مايو في مواجهة خطر استغلال متطرفين، رفع القيود الصحية بفضل التقدم في مكافحة وباء "كوفيد-19"، لشن هجمات عنيفة.

وأوضحت الوزارة أن هؤلاء المتطرفين يمكن أن يحاولوا استغلال ظهور متحورات "كوفيد-19" مع احتمال عودة القيود الصحية العامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كدافع لشنّ هجمات.