جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة.

وفي وقت سابق، شددت الوزارة على أهمية تلقي الجرعتين للوقاية من أعراض فيرس كورونا والمتحورات التي تطرأ على الفيروس.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر": إن المتغيرات التي تطرأ عبر المتحورات، بعضها يُثير القلق لنشاطه المتزايد، نُواجهه بإذن الله بأخذ الجرعتين من لقاح كورونا.