القبض على مواطن تعمد صدم مركبة على أحد الطرق العامة بمكة المكرمة

أظهرت الاستدلالات الأولية أنه من أصحاب السوابق وتم إحالته للنيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على قائد مركبة تعمد صدم مركبة أخرى على أحد الطرق العامة، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، أظهرت الاستدلالات الأولية أنه من أصحاب السوابق، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة المكرمة النيابة العامة

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22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443 02:01 AM

أظهرت الاستدلالات الأولية أنه من أصحاب السوابق وتم إحالته للنيابة العامة

القبض على مواطن تعمد صدم مركبة على أحد الطرق العامة بمكة المكرمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على قائد مركبة تعمد صدم مركبة أخرى على أحد الطرق العامة، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، أظهرت الاستدلالات الأولية أنه من أصحاب السوابق، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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