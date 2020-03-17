مجلس شباب حائل يشارك مركز الأزمات بتوزيع 100 ألف كمام

لتقديمها إلى الموظفين ممن لهم ارتباط مباشر مع الجمهور

تفاعَلَ مجلس شباب منطقة حائل، مع مركز إدارة الأزمات بإمارة منطقة حائل، لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، والذي أنشأه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد أمس الأول، من خلال توزيع المجلس لأكثر من 100 ألف كمام، وعدد من المعقمات، على الموظفين ممن لهم ارتباط مباشر مع الجمهور، بما يشمل "رجال الأمن، وحراس الأمن، والمتطوعين والمتطوعات، وموظفي الجهات الخدمية في منطقة حائل".

وقام أعضاء المجلس، اليوم، بتوزيع تلك الكمامات على المستهدفين في أماكن عملهم مجانًا؛ فيما شرع المجلس أيضًا بتحديد نقاط توزيع الكمامات داخل التموينات الغذائية.

وشارك أعضاء المجلس بجولة مع صحة حائل مساء أمس، استهدفت استراحات الشباب وتوعيتهم بالطرق الصحيحة للوقاية من الفيروس؛ فيما تضمنت التعليمات عدم الحرص على التجمعات داخل الأماكن المغلقة، وأهمية التزام المنزل خلال هذه الفترة والتي بتطبيقها سيسهم الشباب بالوقوف مع المملكة العربية السعودية في اتخاذها الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين من الفيروس؛ وفق ما أوصت به الجهات الصحية المختصة بالدولة؛ في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع دخوله وانتشاره.

تجدر الإشارة إلى أن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، وسمو نائبه حرصَا على إشراك شباب وفتيات المنطقة بإعداد مبادرات وبرامج وأنشطة تصبّ في مصلحة هذا الجزء من الوطن.

ودشن نائب أمير منطقة حائل، حساب مجلس شباب المنطقة بتويتر @HailShabab، لإتاحة تواصل شباب وفتيات المنطقة مع المجلس، وتقديمهم مبادراتهم التي تتوافق مع أهداف ورؤية المجلس؛ وذلك بإشراف أمين عام المجلس الدكتور جمال الرويضي.

يُذكر أن مجلس شباب حائل تمت هيكلته بخمس فِرَق هي "الاجتماعي، والمعرفي، والاقتصادي، والبيئي، والإعلام والتواصل"، كما تم إعداد خطة شارك في صياغتها شباب وشابات منطقة حائل لعدة مبادرات وبرامج وأنشطة للعام 2020م بما يتوافق مع أهداف ورؤية المجلس.