"الشباب" يشتري عقد "الزوري" من "الوحدة"

أعلن ضمّ اللاعب للبطولة العربية

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اتفاقها مع إدارة نادي الوحدة على شراء المدة المتبقية من عقد عبدالله الزوري لاعب خط الدفاع.

وأضافت إدارة الشباب اللاعب في قائمة الفريق المشارك في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وثمّنت إدارة نادي الشباب التعاون من نادي الوحدة متمنية التوفيق للاعب مع الشباب.