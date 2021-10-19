مدينة سلطان الطبية العسكرية تكرم "رعاية مبتوري الأطراف"

لمشاركتها بالملتقى الطبي الخامس للجراحة التجميلية

كرمت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، جمعية رعاية مبتوري الأطراف.

جاء ذلك نظير مشاركتها في الملتقى الطبي الخامس للجراحة التجميلية والترميمية،⁩ ⁧والذي نظمته مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية تحت إشراف قسم جراحة التجميل والحروق بالمدينة الطبية.

ويهدف الملتقى إلى طرح التحديثات الجديدة في جراحة التجميل وتعلم أحدث التقنيات المختلفة في تجميل الوجه والجسم.

وثمن رئيس مجلس إدارة جمعية مبتوري الأطراف ماجد بن سعدي العتيبي، الدعم الذي وجدته الجمعية من القائمين على الملتقى الطبي⁩، ومنحها الفرصة للتواجد والمشاركة بجناح ضمن أجنحة المعرض، لاستعراض برامج ومبادرات جمعية مبتوري الأطراف والاستماع لرؤيتهم وتطلعاتهم حول المعطيات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها.

وقال: أتقدم بالشكر والتقدير لمدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع⁩ د. أحمد العامري، ومدير مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية اللواء طبيب د.سعود الشلاش، على تكريم الجمعية خلال مشاركتها بالمعرض المصاحب للفعالية.

وقد حظي الملتقى بحضور مختصين من الأطباء المميزين بالمجالات الطبية والبحثية؛ حيث تم التطرق لتجربة قسم جراحة التجميل بالمدينة الطبية في علاج أبطالنا ممن أصيبوا في الحرب والاستفادة من طرق الإجراءات الجراحية التجميلية الانتقائية من خلال الجراحات، كما نظمت ورش عمل مصاحبة بهذا الخصوص.