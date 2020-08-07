بلجيكا: 858 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72016 حالة

سجلت السلطات البلجيكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 858 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72016 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان، أنها سجلت حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9861 حالة.

بلجيكا فيروس كورونا الجديد

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07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 02:07 PM

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72016 حالة

بلجيكا: 858 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت السلطات البلجيكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 858 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72016 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان، أنها سجلت حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9861 حالة.

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بلجيكا فيروس كورونا الجديد

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