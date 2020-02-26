وزير التجارة يفتتح المؤتمر الوطني السابع للجودة تحت شعار "الجودة في عصر التحوُّل والتغيير"

"العسكر": "هيئة المواصفات" ترغب بإعطاء فرصة أكبر للمهتمين للمشاركة في المناقشات العلمية والحوارات

نيابة عن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، افتتح مساء أمس الثلاثاء محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، المؤتمر الوطني السابع للجودة تحت شعار "الجودة في عصر التحول والتغيير"، وذلك في فندق الريتز كارلتون في جدة.

وفي الحفل المعد بتلك المناسبة ألقى المهندس سعود بن راشد العسكر، نائب المحافظ للمطابقة والجودة، كلمة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأكد فيها أن الهيئة تقيم هذا المؤتمر ليستعرض الخطى الحثيثة التي بدأتها منشآتنا الوطنية في رحلة الجودة، ولسبر التجارب الدولية لاستشراف مستقبلنا نحو التميُّز والريادة.

وأضاف بأن "المؤتمر يأتي في مرحلة مشرقة، أطلق فيها قائد مسيرتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- الرؤية الطموحة للمملكة 2030، التي يشرف على تحقيقها ربان سفينة التحول والتغيير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -وفقه الله-".

ولفت إلى أن الدورة الحالية من المؤتمر الوطني للجودة تحط رحالها بمدينة جدة بعد أن تم تنظيمها من قبل في الرياض وحائل والدمام رغبة من الهيئة في إعطاء فرصة أكبر للمهتمين بالجودة للمشاركة في المناقشات العلمية والحوارات التي تثري هذا الموضوع المهم، وترسيخًا ليكون هذا المؤتمر منارة وطنية لنشر وتعزيز ثقافة الجودة في ربوع مملكتنا المعطاء ومحيطها الإقليمي.

وفي كلمته نيابة عن وزير التجارة قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي: إن المؤتمر يشكِّل واحدًا من أهم المحافل الوطنية المعنية بالجودة؛ إذ يعطي فرصة ثرية للمختصين والمهتمين في مجالات الجودة للحوار، ومناقشة تحديات وفرص تعزيز ممارسات وتطبيقات الجودة التي تعد من أهم ممكنات نهضة وريادة مملكتنا الغالية.

وبدوره، ألقى رئيس المنظمة الآسيوية للجودة، الدكتور وان سيون شن، كلمة الدولة الضيف (جمهورية كوريا الجنوبية)، ورحب فيها بمشاركته في المؤتمر الوطني السابع للجودة، مضيفًا بأن التمسك بالجودة لا يخدم السعودية وحدها، وإنما يخدم جميع الدول في المنطقة. مشيرًا إلى أن اهتمام السعودية بالجودة يجعلها دولة قائدة في المجال التنافسي، ومشددًا على ضرورة اتخاذ مبادرات، ومواجهة التحديات المتعددة.. وهذا ما يسعى إلى تحقيقه المؤتمر.

وأشار إلى رحلة السعودية العظيمة في رؤية 2030 التي ستقود الدولة إلى مستوى آخر من التميز.. مضيفًا بأن الوقت الحالي مواتٍ للجهات الاحترافية في السعودية في جميع القطاعات لتحقيق أهداف الرؤية.