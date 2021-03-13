الآسيوي: الشباب يفوز باستفتاء أفضل فريق في منطقة غرب القارة

فاز نادي الشباب السعودي في استفتاء فريق الشهر في منطقة غرب آسيا، وذلك عن شهر فبراير، بعدما حصد أعلى الأصوات في التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وحصل الشباب على نسبة 45.26 % من أصوات المشاركين، متقدمًا أمام القوة الجوية العراقي الذي حصل على نسبة 26.99 %، مقابل 20.3 % لتشرين السوري الذي حل بالمركز الثالث.



يُذكر أن الشباب فاز خلال شهر فبراير على النصر برباعية نظيفة وعلى الأهلي بثلاثية دون رد أيضًا، وتفوق على الرائد 4-1 مسجلاً 12 هدفًا مقابل 3 أهداف فقط دخلت شباكه ليقدم أوراق اعتماده بقوة في مشوار المنافسة على لقب دوري المحترفين السعودي.