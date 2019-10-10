أسعار النفط تنخفض 0.2%.. "برنت" ما زال فوق الـ58 دولارًا

سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس تَراجَعَ 12 سنتًا

انخفض سعر برميل نفط خام القياسي العالمي برنت اليوم، بمقدار 9 سنتات أو نسبة 0.2% إلى 58.23 دولارًا أمريكيًّا.

وتَرَاجَعَ سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخام بمقدار 12 سنتًا أو نسبة 0.2% إلى 52.47 دولارًا أمريكيًّا.

أسعار النفط النفط

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10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 12:06 PM

سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس تَراجَعَ 12 سنتًا

أسعار النفط تنخفض 0.2%.. "برنت" ما زال فوق الـ58 دولارًا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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انخفض سعر برميل نفط خام القياسي العالمي برنت اليوم، بمقدار 9 سنتات أو نسبة 0.2% إلى 58.23 دولارًا أمريكيًّا.

وتَرَاجَعَ سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخام بمقدار 12 سنتًا أو نسبة 0.2% إلى 52.47 دولارًا أمريكيًّا.

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