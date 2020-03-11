الملحقية الثقافية في كندا: تذاكر "السعودية" من وإلى المملكة دون غرامات

للمحطات المتضرّرة ودعت الطلاب إلى التواصل مع فريق العناية للمساعدة

قالت الملحقية الثقافية في كندا، إنه تمّ إعفاء تذاكر السفر من وإلى المملكة للمحطات المتضرّرة من الغرامات.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": الإخوة والأخوات المبتعثون والمبتعثات بكندا -وفقهم الله- حسب إفادة المسؤولين في الخطوط السعودية، فقد تمّ إعفاء تذاكر السفر من وإلى المملكة العربية السعودية للمحطات المتضرّرة من القيود والغرامات.

وأضافت: نرجو من الطلاب المتضرّرين التواصل مع فريق العناية بسفر الطلاب لمساعدتهم على إصدار أو إعادة اصدار التذاكر الخاصة بهم عبر قنوات الاتصال التالية:

رقم الهاتف: 14378860301+

واتس آب: 966537737881+

البريد الإلكتروني:

studentscare@saudia.com

الملحقية الثقافية في كندا الخطوط السعودية المملكة العربية السعودية

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11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 09:26 AM

للمحطات المتضرّرة ودعت الطلاب إلى التواصل مع فريق العناية للمساعدة

الملحقية الثقافية في كندا: تذاكر "السعودية" من وإلى المملكة دون غرامات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت الملحقية الثقافية في كندا، إنه تمّ إعفاء تذاكر السفر من وإلى المملكة للمحطات المتضرّرة من الغرامات.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": الإخوة والأخوات المبتعثون والمبتعثات بكندا -وفقهم الله- حسب إفادة المسؤولين في الخطوط السعودية، فقد تمّ إعفاء تذاكر السفر من وإلى المملكة العربية السعودية للمحطات المتضرّرة من القيود والغرامات.

وأضافت: نرجو من الطلاب المتضرّرين التواصل مع فريق العناية بسفر الطلاب لمساعدتهم على إصدار أو إعادة اصدار التذاكر الخاصة بهم عبر قنوات الاتصال التالية:

رقم الهاتف: 14378860301+

واتس آب: 966537737881+

البريد الإلكتروني:

studentscare@saudia.com

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الملحقية الثقافية في كندا الخطوط السعودية المملكة العربية السعودية

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