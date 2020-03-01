بشكل فعلي .. "بلدية الشوقية" تغلق مجمع ورش الكعكية بمكة المكرمة

وضعت مخرجًا مؤقتًا لتسهيل نقل المتعلقات لمدينة السيارات بالعكيشية

‏استكملت ‎بلدية الشوقية الفرعية، إغلاق مداخل ومخارج مجمع الخياط للورش بالكعكية بمكة المكرمة، وذلك بالتعاون مع أمن المهمات والواجبات بشرطة ‎العاصمة المقدسة وإدارة الدعم والإسناد.

وتفصيلاً، قامت البلدية بوضع مخرج مؤقت لتسهيل أعمال نقل متعلقات الورش إلى مدينة السيارات الجديدة بالعكيشية.

وكانت أمانة العاصمة قد أغلقت الأسبوع الماضي مجمع الورش القديمة بحي الكعكية تمهيدًا للانتقال إلى مدينة السيارات الجديدة الواقعة على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية جنوبي مكة المكرمة.