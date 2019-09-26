شاهد من آخر نقطة حدودية.. "الداير" تبتهج احتفالًا بيوم الوطن الـ89

فعاليات منوعة وكلمة للأهالي ولوحات فنية تحمل اسم شهداء الوطن

احتفت محافظة "الداير" الواقعة في آخر نقطة حدودية، أمس الأربعاء، بذكرى اليوم الوطني في عامه التاسع والثمانين، في احتفال بهيج، وسط حضور جماهيري كثيف.

وتفصيلًا، رعى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، احتفال المحافظة بمناسبة اليوم الوطني 89، الذي أقيم بالمركز الحضاري، بالشراكة مع البلدية.

ودشن محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة في البداية، المعرض الوطني للجهات الحكومية الأمنية والمدنية والأهلية، وشاهد ركن كل جهة؛ مستمعًا لشروح مفصلة عن ما يقدمه المعرض للزوار، من شروحات ومنشورات تعريفية وهدايا تذكارية.

وتضمّن المعرض لوحات تحمل اسم شهداء الوطن من قطاع حرس الحدود بالداير، وجهاز الأفواج الأمنية.

ثم تجوّل "بن لبدة" في جناح الفن التشكيلي، الذي نظمه فريق "كلمات وألوان"؛ مشاهدًا ما به من معروضات، وصور خاصة إبداعية، وشاهد الأعمال الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي، والمرسم الحر المخصص للأطفال.

وبدأ الحفل المُعَد لهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم تلاوة من الذكر الحكيم للشبل ريان المالكي، فكلمة الأهالي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، قدّمها نيابة عنهم، معجب التليدي، التي رفع من خلالها أسمى آيات التهاني، إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وأمير منطقة جازان ونائبه -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي كافة، بهذه المناسبة الغالية؛ مؤكدًا أن هذا اليوم هو من أعظم الأيام على قلب المواطن السعودي؛ حيث عاشت البلاد منذ بزوغ فجره خيرًا وبركة وبناء ونماء، على يد مؤسسها وموحدها وجامع شتاتها الملك المؤسس رحمه الله.

وكرّم "بن لبدة" عددًا من رجال المجتمع؛ لإسهاماتهم في خدمة المجتمع، يتقدمهم رجل الأعمال حيان أحمد جابر الكبيشي، والدكتور مفرح بن مسعود المالكي، ثم كرم الرائد ركن عبداللطيف القحطاني؛ لانتهاء فترة عمله قائدًا للأفواج الأمنية بالمحافظة، والقيادات الأمنية في المحافظة (الشرطة وحرس الحدود والمرور).

بعد ذلك ألقى الشاعر حامد المالكي، قصيدة في حب الوطن، تلاها لوحة نثرية خاصة قدّمها شامي المالكي وبندر المالكي، تخللها لوحات فنية وعروض للألعاب النارية.

اشتمل الحفل على العديد من الفعاليات المصاحبة مثل جناح الأسر المنتجة، وركن التراث والتقديمات الشعبية، ومسرح الطفل.

وأكد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، أن هذا اليوم فرصة في الاحتفاء بالوطن والتذكير بملحمة توحيد المملكة على يد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود، وتجديد المعاني والقيم العظيمة المرتبطة بذلك اليوم الفاصل في تاريخ الدولة السعودية، والاحتفاء بهذا العرس الوطني الغالي على قلوب كل أبناء المملكة.

وكانت بلدية الداير قد أنهت -منذ وقت مبكر- كامل التجهيزات للاحتفاء باليوم الوطني89؛ من خلال العمل على تزيين شوارع المحافظة باللون الأخضر، وكذلك الميادين العامة بالكشافات المضيئة، وعقود الزينة التي تم تركيبها على 300 عمود كهرباء؛ فيما تم تركيب 100 من الإعلام و100من اللوحات التي تتزين بالتهاني والعبارات والصور الوطنية.