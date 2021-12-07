"الأخضر السعودي" يصطدم بالأسود المغربية وعينه على مباراة "الأردن وفلسطين"

مساء اليوم في ختام الدور الحاسم من كأس العرب

تُقام اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات في بطولة كأس العرب (فيفا) قطر لكرة القدم 2021 , حيث تُقام أربع مباريات على النحو التالي:

السعودية - المغرب

تترقب جماهير الكرة السعودية مباراة الأخضر، عندما يواجه نظيره المغربي، على ملعب الثمامة في الجولة الثالثة من دور المجموعات وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت الرياض.

يحتل المغرب المركز الأول برصيد 6 نقاط ثم الأردن في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم السعودية وفلسطين في المركزين الثالث الرابع برصيد نقطة واحدة.

سيكون لزامًا على الأخضر للتأهل للدور التالي الفوز على المغرب وفي انتظار لنتيجة المنتخب الفلسطيني أمام نظيره الأردني.

الأردن - فلسطين

تُقام المباراة على ملعب 974 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الرياض.

يُذكر أن منتخب الأردن يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخب فلسطين المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

الجزائر - مصر

تُقام المباراة على ملعب الجنوب، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب 2021 وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض.

منتخبا مصر والجزائر يتصدران ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب 2021، برصيد 6 نقاط لكل منهما.

لبنان - السودان

مباراة تحصيل حاصل بعد أن ضمن منتخبا مصر والجزائر التأهل للدور التالي من بين فرق المجموعة الرابعة.

المباراة تُقام على ملعب المدينة التعليمية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض.