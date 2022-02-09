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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: رياح نشطة وسُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة والشرقية وعسير والجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.



ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.



وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأكحل والحاكية والعلا والمدينة المنورة والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع والعيص والمسيجيد وبدر، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.



ونبّه المركز منطقة حائل برياح نشطة وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.



وتشهد تبوك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع والديسة وتبوك وتيماء وحالة عمار، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.



وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء. وتشهد عرعر سُحبًا رعدية حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.



ونبَّه المركز منطقة الجوف برياح نشطة وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد طبرجل والقريات رياحًا نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.