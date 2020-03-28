ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في السنغال وموريتانيا

أعلنت وزارة الصحة في موريتانيا اليوم عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد في بلاده، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى خمس حالات.

وقال وزير الصحة الموريتاني محمد نديرو ولد حامد في بيان: إن إحدى الإصابتين الجديدتين تعود لزوجة المواطن الموريتاني المصاب بالفيروس والقادم من فرنسا منتصف مارس الحالي، فيما تعود الإصابة الثانية لمواطن في مدينة كيهيدي قادم من السنغال.

وأعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية اليوم، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل عدد الإصابات إلى 130 حالة.



وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الحالات سجلت من بين 98 حالة اشتباه خضعت للفحص المخبري.

