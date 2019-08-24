"العمل" تحقِّق في مقطع إهدار جمعية خيرية كميات من المواد الغذائية.. وتتوعد بالمحاسبة

أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن ‏‫الوزارة تحقق في مقطع فيديو، يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قِبل جمعية خيرية في "فرسان" بمنطقة جازان، وقال: "سيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب".

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا عن القضية، أعده الزميل فهد كاملي.

فيديو يثير الحفيظة .. أطنان من أكياس الأرز ملقاة بمرمى نفايات بفرسان

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24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 08:54 PM

"العمل" تحقِّق في مقطع إهدار جمعية خيرية كميات من المواد الغذائية.. وتتوعد بالمحاسبة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن ‏‫الوزارة تحقق في مقطع فيديو، يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قِبل جمعية خيرية في "فرسان" بمنطقة جازان، وقال: "سيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب".

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا عن القضية، أعده الزميل فهد كاملي.

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