"العمل" تحقِّق في مقطع إهدار جمعية خيرية كميات من المواد الغذائية.. وتتوعد بالمحاسبة

أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تحقق في مقطع فيديو، يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قِبل جمعية خيرية في "فرسان" بمنطقة جازان، وقال: "سيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب".
وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا عن القضية، أعده الزميل فهد كاملي.فيديو يثير الحفيظة .. أطنان من أكياس الأرز ملقاة بمرمى نفايات بفرسان
أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تحقق في مقطع فيديو، يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قِبل جمعية خيرية في "فرسان" بمنطقة جازان، وقال: "سيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب".
وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا عن القضية، أعده الزميل فهد كاملي.