"العمل" تحقِّق في مقطع إهدار جمعية خيرية كميات من المواد الغذائية.. وتتوعد بالمحاسبة

أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن ‏‫الوزارة تحقق في مقطع فيديو، يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قِبل جمعية خيرية في "فرسان" بمنطقة جازان، وقال: "سيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب".

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا عن القضية، أعده الزميل فهد كاملي.