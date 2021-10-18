وزير الخارجية يستقبل سفير دولة قطر لدى السعودية ويستعرض العلاقات الأخوية بين البلدَيْن الشقيقَيْن

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة قطر لدى السعودية بندر بن محمد العطية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والأخوية التي تجمع البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443 09:35 PM

وزير الخارجية يستقبل سفير دولة قطر لدى السعودية ويستعرض العلاقات الأخوية بين البلدَيْن الشقيقَيْن

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة قطر لدى السعودية بندر بن محمد العطية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والأخوية التي تجمع البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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