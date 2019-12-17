أمير الرياض يقلّد قائد أمن المواكب بمرور العاصمة رتبته الجديدة

في مكتبه بقصر الحكم اليوم

قلّد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ قائد أمن المواكب بمرور الرياض العقيد جبران بن محمد بن خاطر، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد.



ورفع العقيد بن خاطر الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– على الثقة الملكية الغالية بترقيته، متمنيًا أن يكون عند حسن الظن، معربًا عن شكره لسمو وزير الداخلية، وسمو أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه؛ على الدعم والتوجيه، سائلًا الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.