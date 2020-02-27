ملابس شتوية وسط لهذه المناطق.. "‏الحصيني": 48 ساعة مناسبة للكشتة المكشوفة

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن الأجواء اليوم وغدًا مناسبة للكشتة المكشوفة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "الخميس وغدًا الجمعة الأجواء جيدة -إن شاء الله- للكشتة في الأماكن المكشوفة، تحتاجون ملابس شتوية متوسطة في الليل في الشمالية والوسطى وشمال وغرب الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية".
وأضاف: "اليوم الخميس نشاط متوسط للرياح بين الإمارات والسعودية، والجمعة نشاط متوسط في الباحة وشرقها وشرق مكة".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق: (الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها على المرتفعات الجنوبية الغربية.حالة الطقس الأرصاد
قال: اليوم نشاط متوسط للرياح بين الإمارات والسعودية والجمعة في الباحة وشرق مكة
أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن الأجواء اليوم وغدًا مناسبة للكشتة المكشوفة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "الخميس وغدًا الجمعة الأجواء جيدة -إن شاء الله- للكشتة في الأماكن المكشوفة، تحتاجون ملابس شتوية متوسطة في الليل في الشمالية والوسطى وشمال وغرب الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية".
وأضاف: "اليوم الخميس نشاط متوسط للرياح بين الإمارات والسعودية، والجمعة نشاط متوسط في الباحة وشرقها وشرق مكة".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق: (الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها على المرتفعات الجنوبية الغربية.