رئيسة مجلس النواب البحريني تلتقي سفير خادم الحرمين بالمنامة

تناولا العلاقات التي تربط البلدَيْن على المستويات كافة

التقت رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين فوزية بنت عبدالله زينل اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.

وتناول اللقاء العلاقات التي تربط البلدين، وما تشهده من تكامل وتنسيق في المواقف والرؤى على مختلف المستويات والصعد كافة.