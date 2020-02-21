المملكة تتضامن مع ألمانيا جرّاء حادثي إطلاق النار في"هاناو "

أكدت استنكارها الشديد لكافة أشكال التطرف

عبّرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة جرّاء حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في مدينة هاناو الألمانية، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى.

وأكدت الوزارة رفضها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، كما أعلنت وقوفها إلى جانب ألمانيا في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.