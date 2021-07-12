القصيم.. القبض على مجموعة من الأشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة

6 مواطنين.. جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية مجموعة من الأشخاص بعد ظهورهم في أحد مقاطع الفيديو المتداولة، في مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بالمنطقة والقبض عليهم، وهم (6) مواطنين، في العقدين الثاني والرابع من العمر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.