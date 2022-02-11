"طقس الجمعة": غيوم وسحب رعدية ممطرة ورياح تحد من مدى الرؤية على معظم المناطق

يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة.. وضبابٌ بالمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ ممطرة؛ قد تكون رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، القصيم، الرياض، الشرقية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وتكوُّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق، كما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.