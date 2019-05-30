شاهد.. غبار كثيف يحجب الرؤية على طرقات شمال جازان

باشرت الجهات الأمنية والمعنية مهامها لمتابعة الأوضاع

تسبّبت رياح قوية مصحوبة بالغبار قبل قليل على شمال منطقة جازان في حجب الرؤية بشكل كبير على الطريق الدولي والطرقات العامة والداخلية.

وباشرت الجهات الأمنية والمعنية مهامها على الطرقات واستعدّت بجهودها لمتابعة الأوضاع وسط الغبار الشديد.