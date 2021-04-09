كورونا في إفريقيا.. ارتفاع عدد الإصابات إلى قرابة 4.5 مليون

بلغ عدد الوفيات 114 ألفاً و600 وفاة

أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الإفريقي، أمس الخميس، بلوغ عدد المصابين بفيروس كورونا في القارة الإفريقية 4 ملايين و301 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 114 ألفًا و600 وفاة.

وأوصى المركز الإفريقي، في بيان، الدول الإفريقية بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا ورصد المتلازمات، مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد ورصد الوفيات السريعة والرصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

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09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442 01:16 PM

بلغ عدد الوفيات 114 ألفاً و600 وفاة

كورونا في إفريقيا.. ارتفاع عدد الإصابات إلى قرابة 4.5 مليون

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الإفريقي، أمس الخميس، بلوغ عدد المصابين بفيروس كورونا في القارة الإفريقية 4 ملايين و301 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 114 ألفًا و600 وفاة.

وأوصى المركز الإفريقي، في بيان، الدول الإفريقية بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا ورصد المتلازمات، مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد ورصد الوفيات السريعة والرصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

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